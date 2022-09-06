5’inci sayı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin 5’inci sayısı yayımlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanan E-dergide, eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor'' dedi. »Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin 5’inci sayısı yayımlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanan E-dergide, eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor'' dedi. »Haber Merkezi