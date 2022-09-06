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5’inci sayı yayımlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla hazırlanan '81 Çalıkuşu Yozgat’ dijital derginin 5’inci sayısı yayımlandı. 

06 Eylül 2022 Salı 02:11
5’inci sayı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin 5’inci sayısı yayımlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanan E-dergide, eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor'' dedi. »Haber Merkezi
 

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5inci Sayı Yayımlandı
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