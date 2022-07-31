558 kişi başvurdu

Yozgat İl Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde sigarayı bırakmak isteyen tiryakilere profesyonel destek veren Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi’ne (KETEM), bu yılın ilk altı ayı içerisinde 558 vatandaş müracaat etti.

ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALINDI

Bu yılın ilk 6 ayında KETEM'e 558 tiryaki sigarayı bırakmak için başvuru yaparken 2021 yılında toplamda 997 kişi başvuru yaptı. Yozgat Sigara Bıraktırma Merkezi Dr. Elif Boyraz, Sağlık Bakanlığı tarafından hem sigara içenleri bu alışkanlıktan kurtarmak hem de çocuk ve gençlerin sigaraya başlamalarının önüne geçmek için çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü belirterek, pasif içiciliğin önüne geçmek için kapalı mekan sigara yasağı uygulaması, yeni başlamaların önüne geçmek için kamu spotu, broşürlü bilgilendirme çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayla mücadele edildiğini söyledi.

BAŞARI KAYDEDİLDİ

Yozgat'ta geçen yıl sigara bırakma polikliniğine başvuran kişi sayısının 997 kişi olduğunu ifade eden Dr. Boyraz, "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 558 tiryaki sigarayı bırakmak için başvuruda bulundu. Gelen kişilerin önce sigara alışkanlıkları, bırakma kararlılıkları ölçülüyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak sağlanan sigara bıraktırma ilaçları sayesinde bu konuda önemli bir başarı kaydettik. Yine bakanlığımız tarafından ücretsiz verilen sigara bıraktırma ilaçları da işimizi çok kolaylaştıran, hastaya çok yumuşak geçiş yaptıran durumlardır. Yaklaşık 1 yıl hastamızı takip ediyoruz. Bu yılın ilk 6 aylık diliminde 558 vatandaşımız muayene edildi. Bu kapsamda amacımız bütün sigara tiryakilerinin sigaradan kurtulmasını sağlamaktır. Bu vesile ile sigara kullanan vatandaşlarımızı KETEM'e bekliyoruz" diye konuştu.

TEKRAR BAŞLAYANLAR OLUYOR

Tedavi sürecinde tekrar başlayanlarının olduğunu belirten Boyraz, “Bazı hastalarımız 6 ay 1 bir yıl sigarayı hiç kullanmıyor. Fakat arkadaş çevrelerinde ve ani gelen nikotin isteklerinden dolayı tekrar başlıyorlar. Vatandaşlarımız bir kez bıraktıklarında tekrar bırakabileceklerine inandıkları için geri başlayanlar tekrardan geliyor. Bu tür durumlarda başka tedavi yöntemlerine yönelebiliyoruz. Hastalarımızın bir çoğunda bant ile bırakma yöntemini kullanırken bazılarında ise ilaçlı yönteme yöneliyoruz” dedi.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER MEVCUT

Tekrar başlama isteği olan hastalarda farklı yöntemlere başvurduklarını ifade eden Boyraz, “ Vatandaşlarımız sigarayı bırakıp bizlere geldiğinde ilaç veya bant yoluyla değil daha farklı yöntemler deniyoruz. Bir kez başaran tekrar başaracağına inandığımız için onları yudum yudum su içmelerini veya sakız çiğnemelerini söylüyoruz. Bu yöntemlerin yanı sıra bol yürüyüş yapmalarını ve stres atacak farklı yöntemler denemeleri konusunda uyarıyoruz” şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker/Selma Şahin

