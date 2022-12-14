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55 bin kursiyere eğitim

Yozgat genelinde çalışmalarını yürüten Halk Eğitim Merkezleri, bünyesinde açılan kurslar ile hizmet vermeye devam ediyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
55 bin kursiyere eğitim

Halk Eğitim Merkezleri yetkilileri tarafından açıklanan bilgilere göre, bu sene içerisinde toplam 3 bin 50 kurs açmış olup hali hazırda aktif olarak 879 kursun devam ettiğini, bugün itibari ile 2021 yılı içinde açılmış olan kurslara 22 bin 7 erkek, 33 bin 226 kadın kursiyer olmak üzere toplamda 55 bin 233 kursiyere ulaştığı aktarıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 75 kurs alanında, 3 bin 880 kurs programı bulunduğunun açıklamasında bulunan yetkililer bu kapsamda, çeşitli kurslar ile programların açıldığı ve açılmaya devam ettiği bildirildi. Yozgat halkı tarafından gelen talepler doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi tarafından sıklıkla açılan kurslardan bazıları ise:
Köy Yaşam Merkezlerinde açılan din eğitimi, okuma yazma, giyim üretim teknolojisi, el sanatları teknolojisi, kuaförlük, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile eğitimi, dekoratif ahşap süsleme ile sürü yönetimi elemanı kursları. Bu kurslarda 365 vatandaş eğitim almaya devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Halk Eğitim Merkezinde devam eden okuma yazma, robotik kodlama, çini, resim ve müzik kurslarını ziyaret ederek kursiyerle sohbet edip incelemelerde bulundu. Halk Eğitim Merkezi yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür eden Yazıcı, “Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz.” dedi. 
»Rabia Şahin

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55 Bin Kursiyere Eğitim
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