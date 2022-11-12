500 fidanın bakımı yapıldı

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Fatih Erdem ve Niyazi Yıldırım’ın katılımlarıyla Yozgat Şehir Hastanesi’nde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında geçtiğimiz yıl vefat eden Furkan Açıkgöz adına oluşturulan alandaki 500 fidanın bakımları ve sulaması yapıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Sağlıklı bir toplumun oluşması için sağlıklı bir çevre gerekiyor. Bizler de geçen yıl kaybettiğimiz personelimiz merhum Furkan Açıkgöz adına oluşturulan alanda toprakla buluşturduğumuz 500 fidanın bugün bakım ve sulamalarını yaptık.

Daha yeşil bir Yozgat Şehir Hastanesi ve daha yeşil bir vatan için üzerimize düşen görevi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi