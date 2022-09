Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Edip Bayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sepsis, vücudun enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık sisteminin vücudun kendi doku ve organlarında zarar meydana getirmesi durumunda oluşan, özellikle erken fark edilip tedavi edilmezse septik şoka, çoklu organ yetmezliğine ve ölüme sebep olan çok ciddi bir hastalıktır. Sepsis, SARS, CoV-2 gibi virüsler de dâhil olmak üzere tüm dünyada bulaşıcı hastalıklarda ölüme yol açan en son aşamadır.

Yılda 47-50 milyon vaka görülmekte ve yılda en az 11 milyon ölüm (dünyada her 5 ölümden 1'i) sepsis ile bağlantılı olup her 2.8 saniyede 1 kişiyi sepsis nedeniyle kaybetmekteyiz.

Sepsis hastane ölümlerinde, hastane geri kabul nedenleri arasında, sağlık hizmet maliyetlerinde birinci sırada yer almaktadır.

Sepsisten kurtulanların yüzde 50 kadarı uzun süreli fiziksel ve/veya psikolojik etkilere maruz kalmaktadır.

Vakaların yüzde 80'i hastane dışında meydana gelmekte ve vakaların yüzde 40'ını 5 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır.

Sepsis çoğu zaman pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, karın enfeksiyonları ve ishal benzeri enfeksiyonlar nedeniyle olmaktadır.

Sepsis belirtileri:

1. Peltekleşmiş konuşma veya bulanık bilinç

2. Aşırı titreme veya kas ağrısı/ateş

3. Bütün gün idrar yapamama

4. Şiddetli nefes darlığı

5. Ölecekmiş gibi hissetmek

6. Benekli veya renksiz cilt

Sepsis tıbbi bir acil durumdur. Eğer siz veya tanıdığınız biri sepsis belirtileri gösteriyorsa acilen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ederek tıbbi yardım alınız. Her saat büyük önem taşımaktadır.”

