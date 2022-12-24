48’inci durak Yozgat

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, Yozgat Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erbaş, Vali Polat'ın makamında yaptığı konuşmada, Yozgat'ta diyanet hizmetlerinin güzel gittiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cuma namazını kentte kılacaklarını belirten Erbaş, daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunup, üniversite öğrencileri ile hasbihal edeceklerini belirtti.

Yarın da Diyanet Akademisi Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Erbaş, "Bazı programlarla birkaç gün Yozgat'ta kardeşlerimizle beraber olacağız inşallah. Cenabıhak hayırlara vesile eylesin. İl buluşmalarımızın 48'incisini Yozgat'ta yapmak nasip oluyor. Şimdiye kadar 47 ili ziyaret ettik. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin inşallah." diye konuştu.

Vali Polat ise Ali Erbaş'ı Yozgat'ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Erbaş, daha sonra Yozgat Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştü. »AA