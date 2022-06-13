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48 saate dikkat

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, zehirli mantarın esas ölümcül etkisinin 12 ila 48 saatten sonra başlayabildiğini belirterek, “Biz mantarı alıp tükettiğimiz zaman anında zehirlemez. 12 saatte zehirleyeni var, 24 saat, 36 saat, 48 saatte zehirleyeni var. 1 ay 3 ay gibi süre içerisinde kuluçkaya yatıp ondan sonra zehirleme potansiyeli var” dedi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:27
48 saate dikkat

Mantarlar nemli ortamlarda gelişirler, bu nedenle yağmurlardan sonra topraktaki sporlar çimlenerek mantarları oluşturuyor. Yenebilen ve zehirli mantarların yan yana yetişme ihtimali de var. Bazı yenebilen ve zehirli türler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayırt edebilir. Dr. Şahin zehirli mantarın 12 ile 48 saat sonrasında etkisini gösterdiğini söyledi.
Sporlar çimlenerek mantarların oluştuğunu belirten Şahin, zehirli ve zehirsiz mantarların yan yana yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. 
Şahin, “Yağmurlarla birlikte toprak hem nemini aldı hem de belir bir sıcaklığa ulaştı. Onunla birlikte artık mantarlar doğadan toplanmaya başlandı. Bizim halkımız da bu tür şeyleri gerek hobi olsun gerek toplayım tüketelim diye severek yapıyorlar bize göre yanlışta yapıyorlar. Çünkü toplanılan mantarların zehirli mi olduğu zehirsiz mi olduğunun tam olarak anlaşılması mümkün değil. Bizim halkımızın şöyle bir inanışı var. ‘Ben geçen sene gittim yine aynı yerde toplandım. Oradaki mantarlar zehirsiz tüketebiliriz’ diye yanlış bir inanışa kapılıyorlar. Mantarlar sporlarla çoğaldığı için Bu sene oraya spor gelmiş olabilir. Yani zehirli bir mantar oraya konmuş olabilir. Orada da o mantarın çıkması söz konusu olabilir. Biz orada da onu alıp sepetimize koyup tüketebiliriz. Maalesef istenmeyen olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmış olabiliriz.”
‘İNSANLAR 
ÇOK FAZLA 
ÖNEMSEMİYOR’
Kültür ortamlarında ya da laboratuvar ortamlarında yetiştiriciliği yapılan mantarları tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, “İşte istiridye mantarı, normal agaricus dediğimiz normal beyaz şapkalı mantardır. Bu tür mantarları tüketmek bizim sağlığımız açısından son derece önemli. Ama maalesef insanlar bizim söylediğimiz şeyleri çok fazla önemsemiyorlar. Gidip doğadan toplayıp tüketme yoluna gidiyorlar. Hem doğa yürüyüşü yapıp hem de mantar topluyoruz gibi bir bakış açısı var. Mantarı iyi bilmek iyi tanımak zehirli ya da zehirsiz diye ayırt etmek ilk bakışta yıllarını vermiş birisi için anlaya bilirsiniz. Bu mantar zehirli ya da zehirsiz diyebilirsiniz ama Tam anlamıyla ayırt edebilmek ancak laboratuvar koşullarında olabilir” dedi.
‘MANTAR 
ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT EDELİM’
Zehirli mantarların kuluçka dönemine de değinen Şahin, “Son zamanlarda beyin kanaması kalp krizi gibi olaylar artmaya başladı. Bunların çok büyük bir kısmı değil elbette ama ufakta olsa belirli bir kısmı mantar zehirlenmesine bağlamak mümkün. Neden? Çünkü biz mantarı alıp tükettiğimiz zaman anında zehirlemez. 12 saatte zehirleyeni var. 12 saat, 24 saat, 36 saat, 48 saatte zehirleyeni var. 1 ay 3 ay gibi süre içerisinde kuluçkaya yatıp ondan sonra zehirleme potansiyeli var. Dolayısıyla bu tür istatistikler tutulmaya başlandığı andan itibaren artık günümüzde diyoruz ki mantar zehirlenmelerine dikkat edelim. Doğadan topladığımız mantarları tüketmeyelim. Mutlaka sertifikası olan üzerine etiketi olan menşei belli olan son kullanma tarihi Tarım Bakanlığı’ndan alınmış üretim izni olan mantarlar tüketmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Haber Merkezi
 

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48 Saate Dikkat
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