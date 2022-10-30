47’ncisi düzenlendi



Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendisinin başlattığı ve gönüllü olarak uzun süredir yürüttüğü ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programlarının 47’ncisi için gittiği Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile söyleşiler gerçekleştirdi.

Bektaşlı Şehit Halim Bulut ilkokulu ve ortaokulu dersliklerinde düzenlenen programda, ‘Bektaşlı'dan da Mimar Sinan çıkabilir’ mottosu etrafında bilim ve teknoloji okuryazarlığı farkındalığı oluşturulmaya, ‘Ben de yaparım’ başlığı altında öğrencilerin hayallerini açığa çıkartmaya, ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ konulu sohbetle öğretmenlerle bilgiler paylaşılmaya çalışıldı.

Böyükata, iki farklı birleştirilmiş sınıfta eğitim gören ilkokul öğrencileriyle ve ortaokuldaki öğrenciler ile ayrı ayrı bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Karşılıklı sorular sorulan buluşmada heyecanları yükselen çocukların sürekli kendilerini ifade ettikleri, diyaloglarda düşünmeye yönlendikleri ve ‘kırkambar’ bir havada geçen söyleşide ileriye dönük hayallerini yüksek bir özgüvenle anlattıkları gözlendi.

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, ortaokul öğrencileriyle sensör teknolojileri ve robotlar hakkında farklı bilgi ve fikirler paylaştı. Öğrenciler ilk defa gördükleri çeşitli elektronik elemanları meraklı bakışlarla takip ederek, bu malzemelerin hayatımızda daha farklı nerelerde kullanabilecekleri ile ilgili çok değişik fikirler belirttiler.

Proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılmasına önem veren Böyükata, öğretmenlerle bir araya geldiğinde ‘helik metaforu’ etrafında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin farklı geçmişleri sebebiyle yaşadıkları hatıra ve deneyimlerinden örneklerle derslerini zenginleştirmelerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine değinen Böyükata, öğrenci kazanımlarını onların ‘gelişim duvarı’ içerisindeki yapı taşlarına benzetti.

Böyükata, hatıraların o taşları sağlam tutan ufak taş parçaları yani helikler gibi olduğunu ifade etti.

Birebir eğitim verilen ve öğrencilerin her birisiyle ayrı ayrı ilgilenme imkanı bulan öğretmenlerin köy okullarında bütün öğrencileri çok iyi yetiştirebileceğinin altını çizerek Böyükata, bu okulları niçin ‘köy koleji’ olarak adlandırdığını da izah etti. Öğrencileri ilgi alanlarına, yeteneklerine göre proje tabanlı yarışmalara katmalarının onların gelişimine etkisini açıkladı ve yarışmalarda ödül alamamanın bir başarısızlık olmadığının altını çizdi.

Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK yayınları ve popüler bilim dergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden işinsanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Programla ilgili olarak öğrenciler için verimli bir çalışma olduğuna ve onların bakış açılarını değiştirip geliştirmede olumlu etki olabileceğine vurgu yapan Okul Müdürü Cafer Çelik, geldikleri için Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer’e teşekkür etti.

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