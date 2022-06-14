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43’üncüsü Paşaköy’de

Eğitim öğretim süreci içerisinde özenle hazırlanıp, yoğun ve yorucu olmasına karşın özveriyle yürütülen ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ programının 43’üncüsü Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de gerçekleştirildi.

14 Haziran 2022 Salı 23:31
43’üncüsü Paşaköy’de

Paşaköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Emrah Doğan’ın daveti üzerine, Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın Akbuğa, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan, Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Akıncı ve Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel, ziyaretlerinde öğrencilerle ‘Paşaköy'den da Ali Kuşçu çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında bilgilendirici, ufuk açıcı ve yol gösterici söyleşilerde bulundular. Öğretmenlerle de bir araya gelerek ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ konulu değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunup bilgiler paylaşıldı. YOBÜ akademisyenleri yanı sıra Dr. Dadaş Mutallimov ile Üniversitenin İdari Personellerinden Ahmet Koçyiğit ve Aslı Çağlar’da programa iştirak etti. İlkokul öğrencileriyle kısa süreli söyleşilerde bilim ve sanat alanlarında farkındalık ve bilinçlenmeye dönük etki oluştuğu gözlendi. Okulun 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri suluboya çalışması yapıp resim çizim uygulaması gerçekleştirdiler. Bilim ve teknoloji okuryazarlığı konusunda bilgi edinen ortaokul öğrencileri sorularına cevap aldıkları gibi mesleki yönde bilgi edinme fırsatı da buldular. Çok yönlü bilgiler paylaşılan ve dolu dolu bir gün yaşandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.06.2022 18:07
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43üncüsü Paşaköyde
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