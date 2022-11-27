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4 ve 6 yaş etkinliği yapıldı

Sarıkaya Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Sarı Zeybek Kültür Merkezi Sinema Salonunda film izleme etkinliği düzenlendi. 

27 Kasım 2022 Pazar 02:34
4 ve 6 yaş etkinliği yapıldı


Programa İlçe Müftüsü başta olmak üzere daire personelleri’ de katıldı. 
Vaize hocası Nuran Baba, ADRB çalışmaları ve Kur'an kursu ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Ardından İlçe Müftüsü Zühdü Elveren 4-6 yaş kurslarının işlevlerinden ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren manevi bir ortamda bulunmalarının önemini anlattı. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kur'an Kursu öğreticilerinin büyük bir özveri ve itinayla hazırlamış oldukları program çok renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler mısır yiyip, şarkı söylediler.
Program sonrası konuşan Elveren, “Velilerin de büyük güler yüz gösterdiği programın hazırlanmasında ve icrasında emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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4 Ve 6 Yaş Etkinliği Yapıldı
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