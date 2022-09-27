4 şüpheli tutuklandı

Aydıncık ilçesinde D190 kara yolu Kalealtı mevkisin de yol yapım inşaatında çalışan iş makinesine camları kırılarak zarar verildiği ve yakıt deposundan yaklaşık 200 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. »AA

