Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 1 – 9 Ekim tarihleri arasında yapılan 13 operasyonda 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Toplam 15 şahsa adli işlem yapılarak 4 şahıs tutuklandı.

Operasyon sonunda; 388 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 0.62 gr. Bonzai maddesi, 22.70 gr. Metamfetamin maddesi, 13.10 gr. Esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız silah, 3 adet şarjör, 40 adet fişek, 3 bin 550 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi.

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