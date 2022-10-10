Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,00
DOLAR
18,60
STERLİN
20,65
EURO
18,12

4 şahıs tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 – 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 operasyonda adli işlem yapılan 15 şahıstan 4’ü tutuklandı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
4 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 1 – 9 Ekim tarihleri arasında yapılan 13 operasyonda 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Toplam 15 şahsa adli işlem yapılarak 4 şahıs tutuklandı.
Operasyon sonunda; 388 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 0.62 gr. Bonzai maddesi, 22.70 gr. Metamfetamin maddesi, 13.10 gr. Esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız silah, 3 adet şarjör, 40 adet fişek, 3 bin 550 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
4 şahıs Tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
650 bin ton rekolte bekleniyor
650 bin ton rekolte bekleniyor
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Sınav telaşı
Sınav telaşı
‘YOZGAT İÇİN YOLA DEVAM’
‘YOZGAT İÇİN YOLA DEVAM’
Esnafı bilgilendirdi
Esnafı bilgilendirdi
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim