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4 kişi tutuklandı

Yozgat’ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
4 kişi tutuklandı

Agahefendi Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta eski damat ve kayınpederin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan A.A, F.G. N.G. ve R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.
K.G. aralarında husumet bulunan eski damadı O.A. hakkında polis merkezine şikâyette bulunmuştu.
Daha sonra Agahefendi Mahallesi'nde O.A. ile karşılaşan K.G. av tüfeği ile eski damadına ateş açmış, yaralanan O.A. da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kayınvalidesi N.G'ye ateş ederek yaralamıştı.
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen O.A'nın kardeşi A.A. da bıçakla K.G'yi yaralamış, babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. ise A.A'yı elinden bıçaklamıştı.
Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.G. ve O.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. »AA

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4 Kişi Tutuklandı
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