Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar ve Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan BeeM Takımı TEKNOFEST Karadeniz Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışlarını 3’üncülükle tamamladı. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinden ve 107 ülkeden temsilci ve yarışmacıların katılımıyla bu yıl Samsun’da 5’incisi düzenlenen Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Bozok Üniversitesi BeeM Takımı, otonom elektrikli araçlar kategorisinde 799,75 puanla sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

BeeM takımı kaptanı Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş, 146 takımın başvurduğu Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında BeeM takımının ilk 24’e girerek yarışma alanına gitmeye hak kazanan takımlar arasına girdiğini daha sonra aracın hiçbir müdahale olmadan kendi kendine gittiğine dair bir test aşaması sonucunda ise 21 takım arasına girdiklerini belirtti. Gebze Bilim Vadisinde gerçekleştirilen teknik kontrollerde 21 takım arasında yapılan elemeler sonucunda 14 takım içerisinde yer alarak yarışmaya katılabilir etiketi aldıklarını belirten Ortataş dört gün süren yarışlar sonucunda ekibin azim ve gayreti ile 3’üncü olarak Yozgat Bozok Üniversitesi’ni başarılı şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları’nda üniversiteyi başarı ile temsil eden BeeM Takımı'nın üyelerini kutlayarak bu başarının üniversite için gurur verici olduğunu belirtti. Karadağ, Kararlılıkla Başarıya mottosuyla her yıl kazandıkları derece ve ödüllerle üniversiteyi başarı şekilde temsil eden BeeM takımının hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasında üniversite yönetimi olarak her daim destekçisi olduklarının altını çizdi. Karadağ, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışları kapsamında başarıları ile gururlandıran BeeM Takımı Üyeleri: Muhammet Aydoğan, Eren Yalçın, Uğur Yakut, Bahadır Ertürk, Yusuf Balık, Ferhat Büyük, Taha Yasin Köksal, Denizhan Şahin, Takım Kaptanı Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş ve Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin’e teşekkür etti. »Haber Merkezi

