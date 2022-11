3’üncü Olağan Kongre

Kongreye 25’inci Dönem MHP Sivas Milletvekili Celal Dağgez, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Eraslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“YİNE KALBİMİZ ACIDI”

Kongre konuşmasında terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin’den bahseden Eraslan, “Öncelikle kısa süre önce yine canımız yandı. Yine kalbimiz acıdı. Hain terör örgütünün bombasının ateşinde tertemiz hikâyelerimiz, maalesef yarım kaldı. Adana'dan yola çıkıp kardeşinin nişanı için İstanbul'a giden İstiklal Caddesinde alışveriş yaparken hayatlarını kaybeden minik Ecrin'imiz ve babası Yusuf Meydan'dan geriye birbirlerine mutlulukla baktıkları o güzel fotoğrafları kaldı ve acılı bir annenin; ‘üzerimde kocamın ve kızımın kanı var.’ feryadı yüreklerimizde yankılandı.” dedi.

“KİRLİ EMELLERE KARŞI EL ELE OMUZ OMUZA”

Terör saldırıları hakkında konuşan Eraslan, “Terör saldırısı. Terör kandan beslenir. Terör acıdan beslenir. Terör korkudan beslenir. Terör şüpheden beslenir ve amacı her zaman aynıdır. Millet iradesini endişe ve korku ile teslim almak ister. Ülkenin huzuruna bozarak demokratik kurum ve süreçlerin gücünü kırmak ister. Tüm bu yollarla da kirli emellerine ulaşmak ister ama biz Büyük Türk Milletiyiz. Tarihimizin her döneminde böyle kirli emellere karşı el ele omuz omuza verip direndik. Kimden ve nereden gelirse gelsin kimlerin ve neyin mesajını taşırsa taşısın hangi güç odağının planı olursa olsun asla korkmadık yılmadık. Asla boyun eğmedik sinmedik ve hep dimdik durduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca uluslararası terörle mücadele konusunda takdir toplayan ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar Türk devleti teröre karşı duruşu her daim son derece net olan güçlü bir devlettir.” diye konuştu.

