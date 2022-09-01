35 yıllık kapı yenilendi

Yapılan çalışma ile ilgili Müftü Oğuz Akdemir, “Kadışehirli sanatlar ahşap ustası Mehmet Doğru tarafından Amasya'da kestane ağacından yaklaşık 6 ayda oyularak işlenen kapımız, Yunus ustamız tarafından yerine büyük bir titizlikle monte edildi. Hayır sahibi tüm kardeşlerimize, ustalarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi
Yapılan çalışma ile ilgili Müftü Oğuz Akdemir, “Kadışehirli sanatlar ahşap ustası Mehmet Doğru tarafından Amasya'da kestane ağacından yaklaşık 6 ayda oyularak işlenen kapımız, Yunus ustamız tarafından yerine büyük bir titizlikle monte edildi. Hayır sahibi tüm kardeşlerimize, ustalarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi