35 yıllık kapı yenilendi

Yapılan çalışma ile ilgili Müftü Oğuz Akdemir, “Kadışehirli sanatlar ahşap ustası Mehmet Doğru tarafından Amasya'da kestane ağacından yaklaşık 6 ayda oyularak işlenen kapımız, Yunus ustamız tarafından yerine büyük bir titizlikle monte edildi. Hayır sahibi tüm kardeşlerimize, ustalarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

