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35 yıllık kapı yenilendi

Kadışehri İlçe Müftülüğü tarafından Meydan Caminde yenileme çalışması yapıldı. Müftülük tarafından İlçe Meydan Caminin yaklaşık 35 yıllık eskiyen kapısı yenisiyle değiştirildi. 

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
35 yıllık kapı yenilendi

Yapılan çalışma ile ilgili Müftü Oğuz Akdemir, “Kadışehirli sanatlar ahşap ustası Mehmet Doğru tarafından Amasya'da kestane ağacından yaklaşık 6 ayda oyularak işlenen kapımız, Yunus ustamız tarafından yerine büyük bir titizlikle monte edildi. Hayır sahibi tüm kardeşlerimize, ustalarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi 
 

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35 Yıllık Kapı Yenilendi
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