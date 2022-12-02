30’uncu yıla özel gece

Seda Öğretir ve Yiğit Özşener'in sunumuyla TEMA Vakfının 30. yılının kutlanacağı ‘Umut Yeşerten Şarkılar TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını’ 3 Aralık Cumartesi saat 21.00'da NTV’de canlı yayınlanacak. Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Buray, Emre Altuğ, Doğu Demirkol gibi birbirinden değerli sanatçıların Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde sahne alacağı ve fidan bağışına çağrı yapılacağı gecede elde edilecek bağışlarla, ülkenin 7 bölgesinde TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları oluşturulacak.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, TEMA Vakfı’nın kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini, etkinlikler kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları oluşturulacağını belirtti.

Kurucu Onursal Başkanları Yaprak Dede, A. Nihat Gökyiğit ve Toprak Dede lakaplı merhum Hayrettin Karaca’nın 1992 yılında çıktığı yolda, doğaya gönlünü veren bir milyonu aşkın gönüllü ve değerli bağışçıların desteğiyle 30 yıldır ‘yaşam’ için çalıştıklarını ifade eden Karaduman, “Kuruluşundan bugüne faaliyetlerini gönüllülerin desteği ile hayata geçiren TEMA Vakfı, bir milyonu aşkın gönüllüsünün desteğiyle 81 il, 309 ilçe, 80 mahalle ve 145 üniversite olmak üzere toplam 615 noktada aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu yıl Vakfımızın 30. yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyor ve bu önemli yılın anısına Türkiye’nin 7 bölgesinde TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları oluşturuyoruz.” dedi.

3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 21’de NTV’den canlı yayınlanacak ‘Umut Yeşerten Şarkılar - TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını’nda Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde gece boyunca 30. Yıl Hatıra Ormanları için fidan bağışı çağrısında bulunulacağını da dile getiren Karaduman, ‘TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları’na her birey kendisi için veya sevdikleri adına fidan bağışı yapabilir, isme özel sertifikanı alabilir. Tüm operatörlerden ‘Fidan’ yazıp 3464’e SMS göndererek de fidan bağışı yapılabilecek. Her mesaj 1 Fidan, 1 SMS 30 lira.” dedi.

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