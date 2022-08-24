30 Ağustos yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş ve söyleşi programlarının düzenleneceğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak için her yıl 30 Ağustos gününde kutlanan resmi ve ulusal bayramımızı bu yıl Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda "Gençlik ve Doğa Yürüyüşü" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı Söyleşisi" düzenleyerek kutlayacağız. Bu vesileyle Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

PROGRAM AKIŞI

30 Ağustos 2022 Salı günü saat 17.00-18.00 arası Gençlik ve Doğa Yürüyüşü, 18.00-19.00 arası 30 Ağustos Zafer Bayramı Söyleşisi düzenlenecek. Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servis olacak. »Haber Merkezi