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3 yılda 208 kilometre

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi yol ağında bulunan ana grup yollarında, 3 yılda 208 kilometre Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yol ve 30 kilometre de Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
3 yılda 208 kilometre

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında, şehir içi yollar ve otobanlar gibi bitümlü sıcak asfalt ve beton yol şeklinde yapılarak daha modern ve uzun ömürlü hale getiriliyor. Köy yolları stabilize ve tozlu yollardan daha modern ve uzun ömürlü hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. 5 yılda 500 kilometre bitümlü sıcak asfalt (BSK) ve silindirle sıkıştırılmış beton yol yapım projesi doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri 3 yılın sonunda 208 kilometre BSK yol ve 30 kilometre de SSB yol yapımı gerçekleştirdi.
Köy yollarının standardının yükseltilmesiyle birlikte özellikle üreticiler tarımsal ürünlerini pazara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde taşıma imkânı bulacak. Aynı zamanda trafik güvenliğinin sağlanmış olduğu grup köy yollarında vatandaşlar şehre daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlama imkânı bulacak. »İHA

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3 Yılda 208 Kilometre
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