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3 kişi’den 2’si tutuklandı

Sorgun ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliden, 2’si tutuklandı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
3 kişi’den 2’si tutuklandı

Sorgun’da 2 farklı adreste hırsızlık haberini alan Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olaylarının faillerinin S.B., Y.B. ve M.C.B. olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, 60 bin TL nakit para, 3 adet burma bilerzik, 1 adet 105 ekran tv, 1 adet kaynak makinası, 30 adet av tüfeği fişekleri, 1 adet bıçak çaldıkları belirlendi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B., Y.B. ve M.C.B isimli şahıslardan, S.B. ve Y.B. isimlik şahıslar tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildiler.
»İHA

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3 Kişiden 2si Tutuklandı
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