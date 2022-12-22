3 eksik var



Bozok Stadyumu dış sahada oynanacak karşılaşmada Talasgücü Belediyespor da 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Talasgücü Belediyespor takımında Ramazan Taş, Ömer Çoban ve Arda Saltan forma giyemeyecek.

Pazar günü Yozgat'ta oynanacak maçtan sarı lacivertli takımda 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Osmancık Belediyespor maçının 1. dakikasında sakatlanan Ramazan Taş, Bozokspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Osmancık Belediyespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Ömer Çoban da, bu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Geçen hafta ameliyat olan Arda Saltan da, bu maçta görev alamayacak isimler arasında. »İHA

