2’ncisi devreye sokuldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi beldeye ikinci güneş enerji sistemini kurdu. Birinci güneş enerji santralinin ardından ikincisini de kısa bir süre önce hizmete girdi. Doğankent Belediyesinin kurduğu iki ayrı santralde 6 bin 900 güneş paneli bulunuyor. Kurulan sistemle ayda 2 megavat elektrik elde ediliyor. Güneş enerjisinden elde edilen gelir kasabaya yatırım olarak geri dönüyor.

İkinci güneş enerji sisteminden 1 aydır elektrik üretimi yaptıklarını söyleyen Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, “Yozgat’ta belki de Türkiye’de ilk belediye bazında güneş santrali kuran belediyeyiz. 2018 yılında 4 bin panelden 1000 kilovatlık elektik elde ettik ve bunu ilk yapanlardanız. Harcadığımız parayı 26 ayda amorti ettik. Belediyemize güzel bir öz kaynak oluşturdu. Belediyemizin personel giderleri, alt yapı hizmetleri yol kaldırımlarında, kültür merkezinde, parklarda, spor tesislerinde çok önemli katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Bu alanı güneş tarlası olarak ilan ettik. 1 megavat daha yaptık ve 15 gündür elektrik üretimine devam etmektedir. Burada 2 bin 358 panel bulunaktadır. Her iki güneş santralinin yılda ülkemize kilovat 4 milyon kilovat saat enerji kazandırıyoruz. Bunun da yıllık belediyemize olan katkısı 7 ila 10 milyon arasında değişmektedir. Bu da belediyemize büyük bir katkı sağlamaktadır.” dedi.

Belediyecilikte sadece devletten beklemeyeceksin, kendiniz bir takım çalışmalar yapacaksınız. İyi bir öz kaynak yaratıyor. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu çok cüzide olsa ben kendi gücüm nispetinde enerji ihtiyacımızı bir nebze de olsa karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem istihdam oluşturmaktan hem de belediyemize başka projelerin gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı mutluyuz ve herkese de öneriyorum. Allah’ın verdiği bu güzel güneşin ülkemizde değerlendirilmesini istiyoruz. 6 bin 900 panelden 2 bin kilovat olmak üzere yılda 4 milyon kilovat saat elektrik üretiyoruz.” şeklinde konuştu. »İHA