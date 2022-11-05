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2’ncilikle tamamlandı

TEKNOFEST 2022 kapsamında Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmalarının Özgün Araç Kategorisinde final sonuçları güncellenerek yeniden açıklandı. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
2’ncilikle tamamlandı

Bozok Üniversitesi Bilgisayar ve Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan BeeM Takımı TEKNOFEST Karadeniz Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışlarının Özgün Araç Kategorisini 2’ncilikle tamamladı. 
Yarışma değerlendirme komitesi tarafından daha önce 3’ncü olarak ilan edilen takım, sonuçların tekrar güncellenmesiyle 2’nci sıraya yükseldi.
30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinden ve 107 ülkeden temsilci ve yarışmacıların katılımıyla bu yıl Samsun’da 5’incisi düzenlenen Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi tarafından desteklenen Üniversite BeeM Takımı, otonom elektrikli araçlar kategorisinde final yarışları sonucunda 799,75 puanla yeniden yayınlanan sıralamada 2’nci sırada yer aldı.
BeeM takımı kaptanı Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş 146 takımın başvurduğu Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında BeeM takımının ilk 24’e girerek yarışma alanına gitmeye hak kazanan takımlar arasına girdiğini daha sonra aracın hiçbir müdahale olmadan kendi kendine gittiğine dair bir test aşaması sonucunda ise 21 takım arasına girdiklerini belirtti. 
21 takım arasında yapılan teknik kontroller ve elemeler sonucunda ise 14 takım içerisinde yer alarak yarışmaya katılabilir etiketi aldıklarını belirten Ortataş, dört gün süren yarışlar sonucunda final yarışlarını 2’nci sırada tamamladıklarını belirtti. 
Ortataş, projenin başından sonuna kadar ilgi ve desteklerini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney'e ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi yetkililerine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları’nda üniversiteyi başarı ile temsil eden BeeM Takımı'nın üyelerini kutlayarak daha önce final yarışlarında 3’üncü olarak ilan edilen takımın, sonuçların güncellenmesi ile 2’nci sıraya yükselmesinin üniversite açısından gurur verici olduğunu belirtti. 
Karadağ, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışları kapsamında başarıları ile gururlandıran BeeM takımının, hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasında çok büyük bir iş başardığını belirterek takım üyelerinden Muhammet Aydoğan, Eren Yalçın, Uğur Yakut, Bahadır Ertürk, Yusuf Balık, Ferhat Büyük, Taha Yasin Köksal, Denizhan Şahin, Takım Kaptanı Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş ve Takım Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin’i tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. »Haber Merkezi
 

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2ncilikle Tamamlandı
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