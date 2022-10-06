2’nci büyük cami

Belediye’nin cami projesini hazırlatarak teknik destek verdiği, Seyrantepe Camii ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanan Seyrantepe Mahallesi Camisinin temelleri yarın atılacak.

Temel atma törenine tüm halkı davet eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediyemizin cami projesini hazırlatarak teknik destek verdiği, Seyrantepe Camii ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanan ilçemizin en büyük ikinci camisi olacak ‘Seyrantepe Mahallesi Cami’ temel atma töreni 7 Ekim Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecektir. Temel Atma Programından sonra yemek ikramı yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir.” dedi. »Haber Merkezi