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29 Ekim kutlaması

Sarıkaya ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. 

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
29 Ekim kutlaması

28 Ekim 2022 Cuma günü Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine; Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkan Vekili Ahmet Hakan Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Hakan Çetin'in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.
Daha sonra Kaymakam Serin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikatta Serin, İlçe Protokolünün, Siyasi Partilerin, STK’ların ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Kutlaması
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