T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘21’inci Yüzyılda Genç Olmak’ çalıştayı gerçekleştirildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Değişen dünyada toplumların geleceği konumundaki gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikler, farklı disiplinlerin alan yazınlarında sıklıkla 21’inci yüzyıl yetkinlikleri başlığı ile karşımıza çıkmaktadır. Global dünyada rekabetin artmasıyla gençlerimizin fark yaratan bireylere dönüşmesi kaçınılmaz oldu. İş dünyasının gençlerden beklediği beceri ve yetkinlikleri erken yaşlarda edinen gençler iş hayatında başarılı oluyor ve yaşıtlarının önüne geçiyor. İşverenler takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, dijital yeterliliklere sahip, liderlik yeteneği olan, sorumluluk sahibi, problem çözme yeteneği olan, bilgi okuryazarlığı, esneklik ve uyum, üretkenlik gibi 21’inci yüzyıl yetkinliklerine sahip mezunlar arıyor” dedi.

Çalıştay programı sonunda verilen önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlandığını belirten Uğuz, “ programda hazırlamış olduğumuz raporda şu konulara yer verildi: “- 21’inci yüzyıl becerilerine sahip nesillerin yetişmesi için gençlerin yarı veya tam zamanlı olarak sivil toplum kuruluşlarında ve şirketlerde çalışmalı, gönüllülük ve staj yapmalı. Lise ve üniversite çağlarında gençlerin dinleyerek değil, düşünerek, konuşarak, uygulayarak, yaparak ve yaşayarak yaygın ve sargın öğrenme modellerini kullanarak eğitim almalıdırlar. Gençler lise ve üniversite çağlarında içeriğin yanında yetkinlik geliştirmeyi misyonlarının bir parçası olarak algılamalı, lise ve üniversite müfredatlarına temel yetkinlik geliştirme eğitimleri ve 21’inci yüzyıl yetkinlikleri eklenmelidir. Programlar, gençlerin yetkinliklerini deneyimleyip geliştirebilecekleri şekilde yeniden kurgulanmalı. Lise ve Üniversitelerde gençlik çalışmalarının ve gençlik çalışanlarının sayısının artırılması sağlanmalı. Üniversitelerde gençlerin 21’inci yüzyıl yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda daha çok önem verilmeli ve diplomanın yanında bu yetkinlikler öğrenim çıktısı olarak verilmelidir” dedi.

Haber Merkezi

