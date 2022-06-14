Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.510,14
ALTIN
1.008,40
DOLAR
17,27
STERLİN
21,01
EURO
18,01

‘21’inci Yüzyılda Genç Olmak’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘21’inci Yüzyılda Genç Olmak’ Çalıştayı düzenlendi.

14 Haziran 2022 Salı 00:19
‘21’inci Yüzyılda Genç Olmak’

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘21’inci Yüzyılda Genç Olmak’ çalıştayı gerçekleştirildi.
SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Değişen dünyada toplumların geleceği konumundaki gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikler, farklı disiplinlerin alan yazınlarında sıklıkla 21’inci yüzyıl yetkinlikleri başlığı ile karşımıza çıkmaktadır. Global dünyada rekabetin artmasıyla gençlerimizin fark yaratan bireylere dönüşmesi kaçınılmaz oldu. İş dünyasının gençlerden beklediği beceri ve yetkinlikleri erken yaşlarda edinen gençler iş hayatında başarılı oluyor ve yaşıtlarının önüne geçiyor. İşverenler takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, dijital yeterliliklere sahip, liderlik yeteneği olan, sorumluluk sahibi, problem çözme yeteneği olan, bilgi okuryazarlığı, esneklik ve uyum, üretkenlik gibi 21’inci yüzyıl yetkinliklerine sahip mezunlar arıyor” dedi.
Çalıştay programı sonunda verilen önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlandığını belirten Uğuz, “ programda hazırlamış olduğumuz raporda şu konulara yer verildi: “- 21’inci yüzyıl becerilerine sahip nesillerin yetişmesi için gençlerin yarı veya tam zamanlı olarak sivil toplum kuruluşlarında ve şirketlerde çalışmalı, gönüllülük ve staj yapmalı.  Lise ve üniversite çağlarında gençlerin dinleyerek değil, düşünerek, konuşarak, uygulayarak, yaparak ve yaşayarak yaygın ve sargın öğrenme modellerini kullanarak eğitim almalıdırlar. Gençler lise ve üniversite çağlarında içeriğin yanında yetkinlik geliştirmeyi misyonlarının bir parçası olarak algılamalı, lise ve üniversite müfredatlarına temel yetkinlik geliştirme eğitimleri ve 21’inci yüzyıl yetkinlikleri eklenmelidir. Programlar, gençlerin yetkinliklerini deneyimleyip geliştirebilecekleri şekilde yeniden kurgulanmalı. Lise ve Üniversitelerde gençlik çalışmalarının ve gençlik çalışanlarının sayısının artırılması sağlanmalı. Üniversitelerde gençlerin 21’inci yüzyıl yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda daha çok önem verilmeli ve diplomanın yanında bu yetkinlikler öğrenim çıktısı olarak verilmelidir” dedi. 
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
21inci Yüzyılda Genç Olmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özışık Ailesinin acı günü
Özışık Ailesinin acı günü
Yozgat WHV 2022’de
Yozgat WHV 2022’de
Rafting Çekerek’ten sorulur
Rafting Çekerek’ten sorulur
En kısa sürede tamamlanacak
En kısa sürede tamamlanacak
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun
Etkin mücadele
Etkin mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim