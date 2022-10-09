

YÖNETİME ZİYARET

Milletvekili Başer, Yıldızeli ilçesinde ilçe başkanlığını ziyaret ederek AK Parti yönetimi ile bir araya geldi. İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başer, İlçe Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları bir araya geldi.

Teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Başer, “Değerli Başkanıma ve yönetimine millete hizmet yolunda başarılar diliyorum. Rabbim, kardeşliğimizi baki kılsın. İlk günkü aşk ve memleket sevdasıyla yolumuzu açık eylesin.” ifadelerini kullandı.

ESNAFLARLA

BULUŞTU

Başer, ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında esnafları ziyaret etti. Atatürk Caddesi'nde bulunan esnaflar ile bir araya gelen Başer, sohbet ederek, hayırlı işler diledi.

Başer, “Atatürk Caddesi'nde bulunan reel ekonominin can damarı esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunduk.” dedi.

ÇALIŞMALAR

DEĞERLENDİRİLDİ

‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Yıldızeli ilçesine giden Başer, dönüşte Akdağmadeni ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Akdağmadeni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başer, daha sonra Diyanet-Sen Akdağmadeni İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Mevlid Kandili'ni tebrik eden Başer, “İlçe teşkilatımız ile birlikte hasbihalde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi baki kılsın. Rabbim, millete hizmet davamızı ilelebet payidar eylesin. İlçe teşkilatımızın ziyaretlerinde sonra Diyanet-Sen Akdağmadeni İlçe Temsilciliğimizi ziyaret ettik.

Şube Temsilcimiz İdris Işık kardeşimizden sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Mevlid Kandillerini tebrik ettik. Şube Temsilcisi kardeşimize ve yönetimine sendikal faaliyetlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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