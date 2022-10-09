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2023'e doğru şehir buluşmaları

‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Sivas’a bağlı Yıldızeli ilçesine giden AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, bir dizi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi. 

09 Ekim 2022 Pazar 02:12
2023'e doğru şehir buluşmaları


YÖNETİME ZİYARET
Milletvekili Başer, Yıldızeli ilçesinde ilçe başkanlığını ziyaret ederek AK Parti yönetimi ile bir araya geldi. İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başer, İlçe Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları bir araya geldi.
Teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Başer, “Değerli Başkanıma ve yönetimine millete hizmet yolunda başarılar diliyorum. Rabbim, kardeşliğimizi baki kılsın. İlk günkü aşk ve memleket sevdasıyla yolumuzu açık eylesin.” ifadelerini kullandı.
ESNAFLARLA 
BULUŞTU
Başer, ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında esnafları ziyaret etti. Atatürk Caddesi'nde bulunan esnaflar ile bir araya gelen Başer, sohbet ederek, hayırlı işler diledi. 
Başer, “Atatürk Caddesi'nde bulunan reel ekonominin can damarı esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunduk.” dedi.
ÇALIŞMALAR 
DEĞERLENDİRİLDİ
‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Yıldızeli ilçesine giden Başer, dönüşte Akdağmadeni ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
Akdağmadeni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başer, daha sonra Diyanet-Sen Akdağmadeni İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.
Ziyaretlerinde Mevlid Kandili'ni tebrik eden Başer, “İlçe teşkilatımız ile birlikte hasbihalde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi baki kılsın. Rabbim, millete hizmet davamızı ilelebet payidar eylesin. İlçe teşkilatımızın ziyaretlerinde sonra Diyanet-Sen Akdağmadeni İlçe Temsilciliğimizi ziyaret ettik.
Şube Temsilcimiz İdris Işık kardeşimizden sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Mevlid Kandillerini tebrik ettik. Şube Temsilcisi kardeşimize ve yönetimine sendikal faaliyetlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
2023e Doğru şehir Buluşmaları
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