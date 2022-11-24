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2023 bütçesi 340 milyon

1 Kasım’da başlayan ve 20 Kasım’da sonlanan meclis toplantıları sonucunda Yozgat İl Özel İdaresi’nin bütçesi 340 milyon lira olarak belirlendi.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
2023 bütçesi 340 milyon

İl Özel İdaresi’nde yapılan meclis toplantıları sonucunda 2023 bütçesi netlik kazandı. Toplamda 340 milyon lira olarak belirlenen bütçeyle ilgili İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı gazetemize açıklamalarda bulundu.
Nazlı, köylere yapılacak yatırımlar için 73 milyon 772 bin, çiftçiye verilecek yem desteği gibi tarım yatırımları için 2 milyon 100 bin, anaokulları, ilköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımları için milli eğitime 17 milyon 450 bin, henüz planlanmamış olan ve 2023 yılında Vali Ziya Polat’ın talimatıyla gerçekleşecek ek yatırımlar için ayrılan 17 milyon lira ödenek ile birlikte toplamda 110 milyon 332 bin liranın Özel İdare yatırımları için ayrıldığını aktardı.
Köydes’ten gelecek olan yaklaşık 60 milyon ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen 25 milyon lira destekle beraber en az 195 milyon 332 bin liranın İl Özel İdaresi tarafından yatırıma yönlendirileceğini aktaran İskender Nazlı, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımız neticesinde İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesi 340 milyon lira olarak belirlendi. Bu vesile ile başta valimiz Sayın Ziya Polat olmak üzere, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Köydes dahil olmak üzere, İl Özel İdaresi olarak 2022 yılında 161 kilometre sathi kaplama, 28 kilometre beton yol, 280 bin metrekare kilitli parke işlerinin yanı sıra, ilave içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. 2022 yılında İl Özel İdaresi olarak 155 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.
Yaptığımız meclis toplantıları neticesinde İl Özel İdaresi’nin 2023 bütçesi 340 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu 340 milyon liradan personel maaşları, akaryakıt gibi giderleri düştüğümüzde 110 milyon 332 bin lira Özel İdare yatırımları için ayrıldı.
Köydes’ten gelecek olan yaklaşık 60 milyon lira ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığımız 25 milyon lira destek ile birlikte 2023 yılında İl Özel İdaresi tarafından yatırıma yönlendirilecek olan para en az 195 milyon 332 bin lira olacaktır.
Kısa bir süre önce, Milletvekilimiz Yusuf Başer öncülüğünde, belediye başkanlarımız ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u makamında ziyaret etmiştik. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Yozgat geneline yaklaşık 100 milyon lira destek verildi. Bu desteğin 25 milyon lirası İl Özel İdaresi’ne aktarıldı.
Bunlar öngörülen rakamlardır. Tabii ki bu rakamların büyüklerimizin destekleri ile daha fazla olacağına inanıyorum. Yozgat İl Özel İdaresi olarak öngördüğümüz 195 milyon 332 bin liradan daha fazla yatırım yapacağımızı düşünüyorum." 
»Yasin Nazım Kayhan

Anahtar Kelimeler:
2023 Bütçesi 340 Milyon
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