Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın 2022 yılında Akdağmadeni ilçesine yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların hizmetkarı olduklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın , “Güzel Akdağmadeni’mizin ve kıymetli vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk. 2022 yılında da birbirinden farklı projeleri, toplumun her kesimine hitap eden çalışmalarımızı gece demeden gündüz demeden, bahanelerin arkasına sığınmadan yoğun bir tempoyla çalışarak gerçekleştirdik. Gururluyuz ve mutluyuz. 2023 yılında da ilçemizin değerine değer katacak, sorunları ortandan kaldıracak, çözümler üretecek tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunacak güzel çalışmalarla vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Destekleriniz ve iyi dilekleriniz için tekrardan teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar ve faaliyetleri anlatana Yalçın şu ifadeleri kullandı; “

6000 metre kare alanıyla ilçemizin en büyük park ve yeşil alanlarından biri olan Alparslan Türkeş Parkı’nın içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kameriyeler ve spor alanları bulunmaktadır.

Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak için ilçemizin dört bir yanında başlattığımız yol yenileme çalışmalarımıza İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nin sıcak asfaltını yenileyerek devam ediyoruz.

120 öğrenci kapasiteli kreşimizde hedefimiz okul öncesinde çocuklarımızın gereksiz ve ölü zaman geçirmelerinin önüne geçmek ve kişisel gelişimlerine destek olmaktır.

Sadece ilçemizin değil Yozgat turizminin gelişmesine katkı sunacak, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile ilçemizde kırsal kalkınmanın temellerini atacak EKO turizm çalışmalarımıza başladık.

Yeşiltepe Mahallesinde yapımına başladığımız bölgesinde tek ve örnek bir çalışma olan Spor Park projesini tamamladık. Açık hava spor tesisi içerisinde bin 250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare voleybol sahası bulunmaktadır.

140 milyon liralık yatırım bedeli ile İlçemiz tarihinin en büyük yatırımı olacak biyogaz enerji tesisi için imzalar atıldı. Belediyemiz bütçesinden ödeme yapılmayacak, yap işlet devret yöntemiyle tüm maliyetler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

İlçemizde çocuklarımızın aktivite alanlarını genişletmek ve eğlenmelerini sağlamak, verimli vakit geçirerek hem fiziksel hem de psikolojik gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla ''Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi'' altında oluşturduğumuz ''Kapalı Çocuk Oyun Salonu”nu açtık.

Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep festivalimizde birbirinden değerli sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Ayrıca Belediyemizin kuruluşunun 160. yılını kutladık.

Emek Mahallesi’ne kazandırdığımız Huzur Park için öncelikle bölgede şahıslara ait olan 5 arsanın kamulaştırmasını yaptık. Daha sonra ise mahallede yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardır istediği parkımızın yapımını tamamladık.

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi saat kulesi arkasında bulunan 452 ada 3 no’lu parsel ve üzerinde bulunan taşınmazların istimlak çalışmasını tamamladık. İstimlak edilen binalar yıkılarak ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz.

Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı belediyemizin daveti üzerine ilçemizde olimpiyat hazırlığı kampı düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varan’dan Akdağmadeni’nde kurulmasını istediğimiz Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projelerimize destek sözü alındı.

Orman yolu caddemizde kanserojen asbest içme suyu hatları değiştirildi, yağmur suyu drenaj hatları yapıldı, ihtiyaç hissedilen bölgelerde kanalizasyon hattı yapımı tamamladık.

Üretken Belediyecilik anlayışıyla ilçemize kazandırdığımı “Üretim ve Paketleme Tesisi” nde ilçemize özgü lezzetlerimiz tüm standartlara uygun şekilde işlenerek paketlenecek ve satışı yapılacaktır.

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda başlattığımız ''Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm'' eğitimlerimiz yıl boyunca tüm okullarımızda devam etti. En çok atık toplayan okullarımız ödüllendirildi.

Yozgat bölgesinde lisanslı tek atık getirme merkezi özelliğini taşıyan “Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisi” yapımını tamamlayarak çalışmalarımıza başladık.

Akdağmadeni Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarımıza yara bakımı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz.

İç Anadolu Bölgesi’nin incisi, Tarihin Doğayla Buluştuğu Kent Akdağmadeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Termal Turizm Alanı ilan edildi."

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