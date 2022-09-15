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‘2022 Vefa Projesi’

Sarıkaya ilçesinde, kaymakamlık tarafından başlatılan ve uygulanmakta olan ‘2022 Vefa Projesi’ kapsamında ziyaretler devam ediyor.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘2022 Vefa Projesi’

Proje kapsamında Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin hane ziyaretlerinde bulundu. Kaymakam Serin, kaymakamlıkça yürütülen proje hakkında bilgi vererek Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu vurgulayıp, “Sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizin imkânlar doğrultusunda karşılanması, sorunlarınızın çözülmesi bizim için büyük önem arz ediyor.” dedi.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
2022 Vefa Projesi
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