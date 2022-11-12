200 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı çerçevesinde, Yerköy ilçesinde ilk etapta 200 fidan toprakla buluşturulurken devamında 30 bin fidan dikileceği belirtildi.

100. Yıl Mahallesi 100. Yıl mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Celal Çataltepe, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 30 bin fidan toprakla buluşacağını söyledi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesinde büyük katkısı olacağını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, “Türkiye genelinde saat 11.11'de, Milli Ağaçlandırma Günü ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde eşzamanlı 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bu kapsamda ilçemiz genelinde ilk etapta 200 fidanı toprakla buluştururken, ilerleyen günlerde de 30 bin fidanın dikimi gerçekleştirilecek.” dedi.

Göreve geldiği günden bugüne her yıl ilçenin çeşitli mahallelerine ve yol kenarlarına fidan toprakla buluşturduğunu belirten Başkan Yılmaz, “İlçemizde, 2022 yılı içerisinde bin 400 fidan, yol yapımı tamamlanan Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve diğer mahallelerde bulunan yol kenarlarına ayrıca Kale mahallesinde yapımı devam eden mesire alanından toprakla buluşmuştur.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Yerköy Belediyesi olarak yeşil bir Yerköy için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerinin altını çizdi. »Haber Merkezi