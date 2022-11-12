Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24

200 fidan toprakla buluştu

Yerköy ilçesi 100. Yıl Mahallesi 100. Yıl mevkiinde 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle saat 11.11'de ilk etapta 200 fidan “Yarınlarımıza Nefes Olsun” diye toprakla buluşturuldu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
200 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı çerçevesinde, Yerköy ilçesinde ilk etapta 200 fidan toprakla buluşturulurken devamında 30 bin fidan dikileceği belirtildi.
100. Yıl Mahallesi 100. Yıl mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Celal Çataltepe, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Program sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 30 bin fidan toprakla buluşacağını söyledi.
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesinde büyük katkısı olacağını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, “Türkiye genelinde saat 11.11'de, Milli Ağaçlandırma Günü ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde eşzamanlı 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bu kapsamda ilçemiz genelinde ilk etapta 200 fidanı toprakla buluştururken, ilerleyen günlerde de 30 bin fidanın dikimi gerçekleştirilecek.” dedi.
Göreve geldiği günden bugüne her yıl ilçenin çeşitli mahallelerine ve yol kenarlarına fidan toprakla buluşturduğunu belirten Başkan Yılmaz, “İlçemizde, 2022 yılı içerisinde bin 400 fidan, yol yapımı tamamlanan Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve diğer mahallelerde bulunan yol kenarlarına ayrıca Kale mahallesinde yapımı devam eden mesire alanından toprakla buluşmuştur.” diye konuştu.
Başkan Yılmaz, Yerköy Belediyesi olarak yeşil bir Yerköy için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerinin altını çizdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
200 Fidan Toprakla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Her şey Yozgat için”
“Her şey Yozgat için”
Kazanın altından dram çıktı
Kazanın altından dram çıktı
üniversitede anıldı
üniversitede anıldı
SORGED'den kampanya
SORGED'den kampanya
Söyleşi programı düzenlendi
Söyleşi programı düzenlendi
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim