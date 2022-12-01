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2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, kalem tabanca ve buna ait fişek, 2 kilo 165 gram esrar, 247 uyuşturucu hap, 152 sentetik ecza, 146 gram Hint keneviri tohumu, hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirme düzeneği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. 
»AA

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2 Zanlı Tutuklandı
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