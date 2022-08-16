2 proje üniversiteden

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Öğretmen Nurullah Korkman Proje Yürütücülüğünde ve Üniversite Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ile birlikte tasarlanan, Üniversite Zootekni Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarım Makinaları Bölümü öğretim elemanlarının danışman ve uzman olarak yer aldığı "Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar" ve Sorgun Bilim Sanat Merkezi Proje Yürütücüsü Öğretmen Merve Şirin tarafından hazırlanan ve Üniversite Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Sorgun Bilsem Müdürü Yusuf Ünal, Sorgun Bilsem Müdür Yardımcısı Tuba Delice ve Gülhanım Çelik’in uzman olarak yer aldığı "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Perma Kültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum" projeleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

“Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum” projesi ile lise öğrencilerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında akıllı teknolojiler ile soğuk hava olumsuzluklarını önleme, bitki ıslahı ve optimum hasat, akıllı sera ile verimlilik, topraksız tarım, akıllı hayvan barınakları ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecek.

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün yaptığı “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Permakültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum” isimli proje kapsamında İç Anadolu Bölgesindeki illerden seçilen devlet ve özel okullarında aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenine permakültür eğitimi verilecek.

Program kapsamında kabul edilen projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kabul edilen iki farklı 4004 projesine dair bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite olarak TÜBİTAK projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, kabul edilen iki projenin proje yürütücüleri öğretmenleri ve Üniversite akademisyenlerinden oluşan proje danışman ve uzmanları tebrik etti. Proje üretme kültürünün yaygınlaşmasının sevindirici olduğunu belirten Karadağ, daha büyük başarılara imza atmak için kurumlar arası iş birliğinin de önemine dikkat çekti.

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