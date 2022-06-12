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2 milyonluk destek

KOSGEB İdaresi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonunun azaltılması için başlattığı proje ile KOBİ’lere 2 milyona varan destek verecek.

12 Haziran 2022 Pazar 00:14
2 milyonluk destek

KOSGEB Yozgat Müdürlüğü ile ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde yapılan toplantıda, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik karbon emisyonu azaltılmasına 2 milyon liraya varan destek konusunda bilgilendirme yapıldı. ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde yapılan toplantıya KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ile ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen ve KOBİ temsilcileri katıldı. KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, yaptığı tanıtımda, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan karbon emisyonunun azaltılması konusunda yeni bir çağrı başlattığını söyledi. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler çağrı kapsamında 2 milyon liraya kadar destekleneceklerini dile getiren Işık, ‘’Proje Teklifi Çağrısına, İşletmeler 17 Haziran 2022 günü saat, 23:59’a kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuru formunda yer alan ‘Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu’ ile ‘İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu’nun uyumlu olması gerekmektedir. Bu programdan yararlanacak işletmelerin, KBS’de kayıtlı, KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı ve Başvuru tarihi itibariyle KOBİ ölçeğinde olması gerekmektedir. Bu çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik, Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu ‘C’ olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu ‘J’ olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Karbon Emisyonunun Azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve Karbon Emisyonlarının İzlenmesine yönelik sistemler konularında proje sunabilecektir. Proje süreleri, 8-24 ay ile sınırlı olacak. Destek üst limiti 2 milyon lira olan çağrı kapsamında, Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği Geri Ödemesiz 500 bin lira, Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği Geri Ödemeli 600 bin lira, Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin lira, Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 200 bin lira, Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 200 bin lira, diğer giderler desteği  100 bin liraya kadar desteklenecektir. 2022 – 01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına yönelik, Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesine yönelik Proje Çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir’’ dedi.
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:44
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