2 kamyon çöp çıktı

Un pazarı mevkiinde iki katlı binanın üst katında yaşayan 65 yaşındaki M.S.’nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri kontrolünde eve giren belediye çalışanları, yalnız yaşayan adamın iki odalı evini temizleyerek 2 kamyon çöp ve katı atık çıkardı. Belediye ekipleri daha sonra evde dezenfekte çalışması yaptı. »İHA