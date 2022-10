182'nci yılını kutladı

Hakan Gülten yaptığı açıklamada, “Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu.

Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan PTT AŞ, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

PTT AŞ, geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam ediyor. PTT AŞ, hizmetlerini dünya çapında önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim bilinci ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde, geçmişten aldığı 2 asra yaklaşan tecrübesini günümüz teknolojileri ile birleştirerek güncelliyor.

PTT AŞ, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligatların dijital ortama taşınmasını sağlayarak tonlarca kâğıdın israf edilmesine engel oluyor. Bu sayede binlerce ağaç kesilmekten kurtuluyor. Yeşil lojistik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, filosunda bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayış ile karbon salınımını en aza indirmeyi hedefliyor.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA

HİZMETLERİMİZİ ULAŞTIRIYORUZ”

Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren PTT AŞ, geçmişten edindiği tecrübesi ile günümüz teknolojilerini birleştiriyor ve sorumlu oldukları tüm alanlarda modern çalışma prensipleri ile her geçen gün sayısı artan yeni konsept iş yerlerinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamasında; “Şirketimizin sürdürdüğü çalışmaların geliştirilmesinde ve yeni hizmet alanlarında başarılı olunmasında müşterilerin duyduğu güvenin oldukça önemli bir yeri var” ifadelerini kullandı.

PTT AŞ’nin sahip olduğu gücü köklü geçmişinden aldığını vurgulayan Hakan Gülten, “Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalar ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Yurt içi çalışmalarımızın yanı sıra yurt dışı kargo gönderimi olan TURPEX ile de dünyanın pek çok ülkesine vatandaşlarımızın kargolarını teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2030 YILINA KADAR FİLOMUZUN YÜZDE 80’İNİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN OLUŞTURMASINI HEDEFLİYORUZ”

182 yıl önce iletişimin daha sistemli hale gelmesi için kurulan Posta Nezareti ile başlayan yolculuğun günümüzde PTT AŞ olarak aynı misyon ve doğrultuda, teknolojik ve ilerici bir anlayış ile sürdüğünü ifade eden Hakan Gülten, “Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kargomat 7/24, elektronik tebligat gibi hayatı kolaylaştıran uygulamalarımızı sürekli geliştiriyor ve her geçen gün artırıyoruz. Öte yandan ülkemiz ve dünyamızın önemli sorunlarından biri haline gelen çevre ve ekosistemin korunması için elektrikli araç sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar filomuzun yüzde 80’ini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyoruz. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Dünya Posta Birliğinde ülkemizi temsil ederek iletişim ve haberleşme alanında yaşanan uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde aktif rol alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakan Gülten PTT AŞ çalışanlarına teşekkür ederek açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini yerinde tespit edip uygulamaya koyduğumuz çalışmalarımızda; motivasyonumuzu müşterilerimizin memnuniyetinden, gücümüzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden alıyoruz. Şirketimizin hedeflerini her geçen gün büyütmesinde, hizmet ağını yurdun dört bir köşesine taşımasında ve faaliyetlerini sürdürdüğü sektörlerde standartların üzerinde olmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla kutluyorum.” »Haber Merkezi