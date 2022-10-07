176 sikke ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine Yerköy ilçesi Saray köyü mevkiinde, durumundan şüphelenilen otomobili akaryakıt istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.

Araçta bulunan F.Ö. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. »İHA