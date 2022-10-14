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17 kuruma belge

Yozgat’ta 17 kuruma `erişilebilirlik belgesi` verildi. 

14 Ekim 2022 Cuma 02:11
17 kuruma belge

Engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat hizmet alabilmeleri için oluşturulan ‘Erişilebilirlik İzleme ve Destekleme’ Komisyonca erişilebilir olduğu belirlenen 17 kuruma Erişilebilirlik Belgesi verdi. 
Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen belge takdimine Vali Ziya Polat, Yozgat  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve kurum müdürleri katılım sağladı. 
Erişilebilirliğin herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir." dedi.
Neşeli, “Denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir. Bu kapsamda ilimiz ‘Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu İzleme ve Denetleme’ formlarını kullanarak kamu kullanımına açık bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarını incelemektedir. Bugüne kadar 291 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlenerek erişilebilirlik mevzuatına uygunluğu tespit olunan 2 binaya Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir. Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazan 2 binamız ise Yozgat Şehir Hastanesi ve Özel Çamlık Bakım Merkezi’dir.” ifadelerini kullandı. »Rabia Şahin  

Anahtar Kelimeler:
17 Kuruma Belge
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