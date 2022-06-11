160 vatandaş bilgilendirildi

Yozgat Valiliğinin destekleri ile ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ Projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Konuklar Kasabasında yaşayan vatandaşlar bilgilendirildi. Bilgilendirme çalışmasında 108 kadın, 52 erkek olmak üzere toplam 160 vatandaş, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, en iyi narkotik polisi: Anne'dir, UYUMA projeleri, Afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildiler. Bilgilendirme yapılan 36 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, okulda bulunan çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı. Projenin başladığı tarihten itibaren 3 bin 1 kadın bin 717 erkek olmak üzere toplam 4 bin 718 vatandaşa ulaşılarak, bin 782 kadının telefonuna KADES Uygulaması yüklenmiştir.

Muhammed Üstüntaş

