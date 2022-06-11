Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02

160 vatandaş bilgilendirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Kasabasında 160 vatandaş ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında bilgilendirildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:26
160 vatandaş bilgilendirildi

Yozgat Valiliğinin destekleri ile ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ Projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Konuklar Kasabasında yaşayan vatandaşlar bilgilendirildi. Bilgilendirme çalışmasında 108 kadın, 52 erkek olmak üzere toplam 160 vatandaş, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, en iyi narkotik polisi: Anne'dir, UYUMA projeleri, Afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildiler. Bilgilendirme yapılan 36 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, okulda bulunan çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı. Projenin başladığı tarihten itibaren 3 bin 1 kadın bin 717 erkek olmak üzere toplam 4 bin 718 vatandaşa ulaşılarak, bin 782 kadının telefonuna KADES Uygulaması yüklenmiştir.
Muhammed Üstüntaş 
 

Anahtar Kelimeler:
160 Vatandaş Bilgilendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Projeleri yakından incelediler
Projeleri yakından incelediler
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Yıl sonu coşkusu
Yıl sonu coşkusu
‘Bahar Şenlikleri’
‘Bahar Şenlikleri’
Moral gezisi
Moral gezisi
Doğaya renk veren yoncalar
Doğaya renk veren yoncalar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim