16 puanda kaldı



Konuk takım Yozgatspor, Osmancık Belediyespor karşısında 3-1 yenildi.

Ligin son maçı öncesinde 16 puanla yedinci sırada yer alan Yozgatspor, 15 puanla sekizinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında Yozgatspor daha etkili bir futbol ortaya koydu. Yozgatspor, 28’inci dakikada bulduğu golle öne geçti. 28’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Yunus iyi yükseldi kafayı vurdu. Kaleci Süleyman Çağrı köşeye giden topa hamle yapmakta gecikince top köşeden Osmancık Belediyespor ağlarına gitti ve Yozgatspor 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde bitirmek isteyen Yozgatspor, son dakikada kalesinde gol buldu. 45’inci dakikada sol kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında Emirhan altı pastan sert vurdu kaleci Ayhan tokatladı. Dönen topu önünde bulan Eray düzgün bir vuruşla topu köşeden Yozgatspor ağlarına göndererek skoru 1-1 yapan golü attı. İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osmancık Belediyespor, 48’inci dakikada ceza yayı üzerinden faul atışı kazandı. Atışı kullanmak üzere topun başına Eray geçti. Kalecinin kapattığı köşeden topu Yozgatspor ağlarına gönderen Eray, 49’uncu dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 55’inci dakikada sağ kanattan gelişen Osmancık atağında en son penaltı noktasına yakın noktada topla buluşan Eray yerden düzgün bir vuruşla topu köşeden Yozgatspor ağlarına göndererek takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak skoru 3-1 yaptı.

62’nci dakikada sarı kartı bulunan Osmancık Belediyespor oyuncusu İsmail rakibin faulü sonrasında rakibine yaptığı müdahaleler sonunda ikinci sarı kartı görerek takımını sahada on kişi bıraktı.

Maçın kalan yarım saatlik bölümünde Osmancık Belediyespor iyi kapanarak rakibine gol izni vermedi. Yozgatspor ise baskısında pozisyon üretmekte zorlanınca maç 3-1 Osmancık Belediyespor’un galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Osmancık Belediyespor ilk yarıyı 17 puanda tamamlarken, Yozgatspor ise 16 puanda kaldı.

