150 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlenecek

Araplı kasabasında halk arasında dede ardıcı olarakta bilinen 150 yaşındaki ‘Boylu ardıç’ ağacının bulunduğu alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılacak. Çalışmaların ardından Araplı beldesine yeni bir meydan alanı kazandırılmış olacak.

Kısa zamanda anıt ağaç etrafında çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, “Bu ağaç vatandaşlarımızca dede ardıcı olarak anılıyor ve 150 yıllık olduğu biliniyor. Bu ağacımız Anıtlar Kurulu tarafından tescillendi. Bu anıt ağacımızın etrafında önümüzdeki günlerde çevre düzenlemesi yapacağız. Burasını vatandaşlarımız için mesire alanına çevireceğiz. Ağaç etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparak belde halkımızın istifadesine sunacağız.” dedi.

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