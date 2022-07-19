15 Temmuz programı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bozok Üniversitesinde günün ilk etkinliği olarak “Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz” konulu panel gerçekleşti.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Vali Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire müdürleri, daire başkanları, öğretim üyeleri ve 15 Temmuz hain darbe gecesi şehadet mertebesine ulaşan Yozgatlı şehitlerin aileleri katıldı.

Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yasin Cenan tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgesel gösterimi ile program devam etti.

Düzenlenen panelde “Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz” konulu bir konuşma yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, Türkiye’de Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden toplumsal yapının nasıl antidemokratik bir düşünce geleneğine dönüştüğünü bu anlamda toplumun yönetici elitler tarafından nasıl edilgen bir konuma konulduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyet dönem içerisinde yapılan 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin teorik olarak bu tarihsel ve siyasal geçmişten beslendiğini belirten Doç. Dr. Mumyakmaz, 15 Temmuzun ise daha farklı bir zemine oturtulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “15 Temmuz’un diğerlerinden en önemli farkı açık bir işgal girişimi olmasıdır. 15 Temmuz gecesi Türk toplumu devletinin bekası için bedeli kan olan bu coğrafyada yaşamak ve ayakta kalabilmek için sokağa çıkmış ve iradesini teslim ettiği devletine sadakatini ona sahip çıkarak göstermiştir.”

Panele online katılan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula “15 Temmuz: İHA-NET” konulu konuşmasında “Öldüğümüz gün değil; 15 Temmuz’u unuttuğumuz gün ölmüşüzdür” diyerek hain darbe girişiminin bir sonraki nesillere aktarılması ve bilinçlendirilmesinde her bir ferde önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Yeryüzünde 15 Temmuz gecesini atlatacak ne bir devlet ne de bir millet bilirim diyen Sula, Cumhurbaşkanının öncülüğünde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturuyla milletin bir ve birlik olarak şer odaklarına gerekli dersi verdiklerini sözlerine ekledi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Eski Genel Müdürü Selim Çelenk ise online katıldığı panelde “Şehit Ailelerimize Vefa Borcumuz” konulu konuşmasında bu topraklarda yaşarken bu toprakların hayır ve kıymetini bilmemiz için önce şehitlerimizi anlamamız gerekliliğine vurgu yaptı.

Panelin sonunda ‘Milli İrademizin Temsili Bayrağımız’ konulu fotoğraf yarışmasında oylama sonucu dereceye giren İletişim Fakültesi Öğrencisi Bekir İren ödülünü Şehit Babası ve Yozgat Valisi Ziya Polat’ın ellerinden aldı.

15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİ ÜNİVERSİTEDE AĞIRLANDI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Yozgatlı şehit aileleri Bozok Üniversitesinde ağırlandı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlen etkinlikler öncesinde şehit ailelerine Yozgat Valisi Ziya Polat, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer tarafından, Şehit Ali Mehmet Vurel’in kardeşi Eyüp Vurel, Şehit Cengiz Polat’ın babası Fikret Polat, Şehit Suat Akıncı’nın babası Fevzi Akıncı, Şehit Celaleddin İbiş’in Eşi Miyase İbiş ve Şehit Beytullah Yeşilay’ın Babası Hacı Bekir Yeşilay’a günü anısına hediye takdim edildi.

Günün bir diğer etkinliği ise Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Milli İradenin Temsili Bayrağımız” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergisi ve “15 Temmuz Kitapları Sergisi” açılışı oldu. Serginin açılış kurdelesini Vali Polat, Rektör Karadağ ve İl Jandarma Komutanı Başer, şehit aileleri ile birlikte kesti. Günün son etkinliğinde ise Vali Polat ve beraberindeki heyetin Üniversitenin Bilal Şahin Batı Kampüsünde bulunan 15 Temmuz Tören alanında şehitler adına dikilen fidanlar sulandı. »Haber Merkezi