15 Temmuz anlatıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi ve yurt bilincinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Taştan, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Dr. Lütfi Arslan tarafından seminer verildi.

Seminerde aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşu, demokrasi zaferinin yıl dönümünde öğrencilerimize aktarıldı.

Gerçekleşen programla ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Seminerde aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşu, demokrasi zaferinin yıl dönümünde öğrencilerimize aktarıldı.

Seminerlerde görev alan Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Taştan, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Dr. Lütfi Arslan'a anlatımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile ülkemizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

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