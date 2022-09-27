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131 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 112 bin 495’e ulaştı.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
131 adet arttı

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 131 adet artarak, 112 bin 495 ’e ulaştı.
Yozgat’taki taşıtların 50 bin 559 adeti otomobil, 35 bin 314 adeti traktör, 13 bin 725 adeti kamyonet, 5 bin 322 adeti kamyon,4 bin 480’ü motosiklet, 2 bin 160 adeti minibüs, 550 adeti otobüs, 385 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230’a ulaştı. »Selma Şahin

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131 Adet Arttı
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