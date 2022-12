13 önerge verildi

Milletvekili seçildiği günden bu yana sürekli Yozgat, ilçe ve köylerinde vatandaşlarla buluşan Milletvekili Sedef, kentin sorunlarının yanı sıra vatandaşların da istek ve taleplerini yerinde dinliyor ve sorunlarına çözüm üretiyor.

Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda görevlendirilen ve bölge illerine de ziyaretler, siyasi çalışmalar gerçekleştiren Milletvekili Sedef, parti politikaları ve Cumhur İttifakı hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşlar, Sedef’in Milletvekili seçildiğinden beri her zaman ziyaretlerini sürdürdüğünü belirterek, “Milletvekilimiz Ethem Sedef, her zaman yanımızda ve bizlerin sorunlarını dinliyor, çözüm üretiyor. Meclise gittiğimiz zamanlar yoğunluğa rağmen bizlerle yakından ilgileniyor, yemeğimizi yedirmeden de göndermiyor. Gecenin herhangi bir saatinde arasak telefonlarımıza mutlaka çıkıyor, cevap veremediyse de dönüyor. Bizlerinde isteği zaten bizi anlayan, dinleyen ilgilenen bir vekilimizin olmasıdır. Milletvekilimiz Ethem Sedef bu yönüyle Yozgat’ımızda büyük takdir görüyor. Kendisini seviyoruz. Allah yolunu her daim açık etsin.” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Milletvekili Sedef’te her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Biz Yozgatlı vatandaşlarımızı temsilen mecliste bulunuyoruz. Meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarımızda özellikle hafta sonlarını Yozgat’ımızda geçirmek için çaba sarf ediyorum. Vatandaş ziyaretlerimizdeki yoğun ilgi bizlerin de çalışma azmini ve şevkini artırıyor. Elbette ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah’ın izni ile Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı olarak Yozgat’ımızın ve ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6’lı masa diye ortaya çıkan 6 benzemez ’in ülkemizin geleceğine dair ortaya koydukları hiçbir öneri yoktur. Ama bizler Cumhur İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize vatanımıza ve milletimize yapacağı daha çok hizmetleri olacaktır.” dedi.

“HİÇ BOŞ DURMUYORUZ”

Bu ay içerisinde 13 önergeyi mecliste ilgili bakanlıklara cevaplanması için verdiklerini söyleyen Milletvekili Sedef, “Bizim veya Yozgat teşkilatlarımızın tespit etikleri yada bizlere hemşehrilerimiz tarafından ulaşan sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması için büyük gayret sarf ediyoruz.. Bu güne kadar Vatandaşlarımızın sorunlarını kendi sorunumuz gibi görerek hareket ettim. Dünde böyleydi, bugünde, yarında böyle olacak. Asla boş durmuyoruz, işin şov kısmında da değiliz. Vatandaşlarımıza hizmet etme adına en iyi en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

