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13 bin dondurma

Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarına katılım sağlayan öğrencilere 13 bin adet dondurma dağıttı.

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
13 bin dondurma

Kaymakamlık tarafından Yaz Kur’an Kurslarında öğrenim gören öğrencilere her hafta düzenli olarak dondurma dağıtımı gerçekleştirildi. Çocuklara yazın, 13 bin adet dondurma ikram ettiklerini belirten Kaymakam Açıkgöz, “İlçemizde bu yaz her hafta bin 200 çocuğa dondurma ikramında bulunuldu. Yaklaşık 13 bin adet dondurma, köy ve mahallelerimizde yaşayan çocuklarımıza ulaştırıldı.  Yaz Kur’an Kurslarına katılımı artırmak için kaymakamlığımız tarafından başlatılan proje, 14 köy ve 12 mahallede uygulandı. Hayırsever vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği projeyle Saraykent’in çocukları unutulmaz bir yaz yaşadı” dedi. 
YENİ PROJELER HAYATAGEÇİRİLECEK
Okulların açılmasıyla birlikte yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Açıkgöz, “Biz ilçemizdeki her bir çocuğun ayrı bir dünya ve keşfedilmeyi bekleyen bir alem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü inancımız gereği her bir insan ayrı bir alem. Ve yeryüzündeki yaratılanların en şereflisi. Bu yönüyle düşündüğümüzde tek ihtiyacımız olan bu evlatlarımızın üzerine eğilmek ve onların yeteneklerinin ne yönde olduğunu tespit etmek. Elhamdülillah yaz döneminde çocuklarımızın birçoğu ile tek tek tanışma imkanımız oldu. Çok küçük çocuklardan öyle manalı sözler duydum ki. Üzerine oturup günlerce düşünebilirsiniz. Yine bu sözlerden hareketle çocuklarımızın ruh dünyasının derinliğini görebilirsiniz. İşte bu yüzden gece gündüz durmaksızın çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
13 Bin Dondurma
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