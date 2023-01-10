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100’üncü yıla özel yarışma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Cumhuriyetin 100’üncü yılında hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması için “100. Yılda Türk Kadını” fotoğraf yarışması düzenlenecek.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
100’üncü yıla özel yarışma

Bakanlık ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği iş birliğinde yapılacak “100. Yılda Türk Kadını” fotoğraf yarışmasında farklı kültürlerden kadınların her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya koyan, Türk kadınlarının kültür, tarih ve geleneklerle bağlarını vurgulayan, spor, sanat, bilimsel ve kültürel alanlarda yaptıkları faaliyetler ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar yarışacak.
KAZANANLAR ÖDÜLLERİNİ BAKANDAN ALACAK
Yarışmaya hem https://tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini/ web sayfasından hem de “100.YILDA TÜRK KADINI” etiketiyle Instagram üzerinden başvuru yapılabilecek. Yarışmaya başvuru 9 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 15 Şubat 2023’de sona erecek. Yarışmanın kazananlarının ödüllendirileceği törenin, 8 Mart 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanıyor.
YARIŞMAYA HERKES KATILABİLECEK
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya jüri üyeleri hariç, amatör ve profesyonel herkes başvurabilecek. Yarışmanın birincisine 25 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne 5 bin lira para ödülü verilecek. İnstagram’da etkileşim ödüllerinde 5 fotoğraf 4 bin lira, mansiyon 3 bin lira, sergileme alan fotoğraflar ise bin lira para ödülü alacak. Yarışmanın detaylarına https://tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini/ web sayfasından erişilebilecek. »Haber Merkezi

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