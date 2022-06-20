Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.022,36
DOLAR
17,27
STERLİN
21,15
EURO
18,21

10 kişiye gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-18 Haziran tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:25
10 kişiye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı zehirle mücadele çalışmalarında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 10 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 53.12 gram esrar maddesi, 11.24 gram Metamfetamin maddesi, 528 adet sentetik hap maddesi, 188 adet Extazi hap maddesi, 1 adet silah 2 adet şarjör ve 6 adet fişek, zehir madde kullanmak için Payp aparatı ele geçirildiği kaydedildi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
10 Kişiye Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıl sonuna tamam
Yıl sonuna tamam
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Araç filosu genişledi
Araç filosu genişledi
Çalışmaları yerinde inceledi
Çalışmaları yerinde inceledi
Göz dolduran gösteri
Göz dolduran gösteri
AK Teşkilat öğrencilerin yanında
AK Teşkilat öğrencilerin yanında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim