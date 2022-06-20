10 kişiye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı zehirle mücadele çalışmalarında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 10 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 53.12 gram esrar maddesi, 11.24 gram Metamfetamin maddesi, 528 adet sentetik hap maddesi, 188 adet Extazi hap maddesi, 1 adet silah 2 adet şarjör ve 6 adet fişek, zehir madde kullanmak için Payp aparatı ele geçirildiği kaydedildi. Haber Merkezi