10 Bayrak aldı

Ayrıca “Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)” kategorisinde 6 birim ise 2022 aday listesine girdi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini kazananlar YÖK’te düzenlenen törenle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, törende yaptığı konuşmada ödül başvurularına ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu yıl Engelsiz üniversite ödülleri için 114 Üniversitemizden toplam 1074 başvuru yapılmıştır. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazanmıştır. Bu bayraklardan 226’sı ‘mekânda erişilebilirliğe’ verilen ‘turuncu bayrak’, 105’i ‘eğitimde erişilebilirliğe’ verilen ‘yeşil bayrak’ ve 53’ü de ‘sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe’ verilen ‘mavi bayrak’ olmuştur. 12 üniversiteye toplam 43 program nişanı verilmiştir.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimin yanında ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaları, alt yapı ve donanımları sağlanmak ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini hatırlatarak, “Bu ödüller vesilesi ile engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da ayrıca bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Üç kategoride başvuruların değerlendirildiği 2022 Engelsiz Üniversite ödüllerinde 10 Bayrak kazanarak büyük başarı elde eden üniversite başarısına dair bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Engelsiz Üniversite’ olma yolunda yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olarak Mekânda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 16 başvuru yaptıklarını, bunlardan 10’unun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin geçen sene aldığı üçüncülük ödülü ve bu yıl üç kategoride aldıkları 10 ödülün haklı bir gururu yaşadıklarını dile getirdi. Başvuru yapılan 6 birimin de 2022 aday listesine girdiğini kaydeden Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması ve her alanda görünürlüğünün artırılması noktasında azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini ve engelsiz üniversite olma noktasında yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılığın eseri olduğunu belirtti. Karadağ, “YÖK’ün yeni yüzü ile birlikte üniversitelerimizin potansiyellerinin her açıdan harekete geçirilmesi süreçlerinde önemli katkılarından dolayı Sayın YÖK Başkanımıza, 3 farklı dalda ve 10 farklı birimimize bu ödüllerin kazandırılmasında çaba ve gayretlerinden dolayı başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın’a, üniversitemiz engelli öğrenci birim sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Karakaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

