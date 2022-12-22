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"1. günün de yürürlüğe girer”

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, “Ceza Muhakemesi Kanunu Ücret Tarifesi, her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Buna göre, yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir” dedi.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:14
"1. günün de yürürlüğe girer”



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “CMK Ücret Tarifesi, ilgili yönetmeliğin 9. maddesine göre; ‘Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağ, her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir.’ Buna göre: CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; Aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete’de yayınlar ve Ocak ayının 1. günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir” ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, “Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21 Aralık 2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir” dedi. »İHA

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